أكد مدرب فريق كاواساكي فرونتال الياباني شيغيتوشي هاسيبي، عزمه إثبات قدرة أندية شرق آسيا على مجاراة القوة المتزايدة لمنافسيهم من الأندية السعودية، وذلك بعدما قاد فريقه إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا (النخبة) لأول مرة في تاريخه.وجاء تأهل كاواساكي إلى المربع الذهبي عقب فوزه الصعب على السد القطري بنتيجة 3-2 بعد التمديد، ليضرب موعداً مع النصر السعودي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مواجهة مرتقبة مساء الأربعاء.ويُعد كاواساكي آخر ممثل لأندية شرق القارة في البطولة، بعدما ودعت الفرق الثلاثة الأخرى المنافسة من هذا الجانب، بينما تجمع المباراة الأخرى في نصف النهائي الهلال والأهلي السعوديين، عقب تجاوزهما بوريرام يونايتد التايلندي وجوانغجو الكوري الجنوبي على التوالي.وقال هاسيبي عقب التأهل: «قبل مباراتنا، كانت ثلاثة فرق من الشرق قد خسرت، وكانت هذه آخر فرصة لتغيير هذه الصورة السلبية. كنت مؤمناً بقدرتنا على الفوز وكسر هذا التصور».وأضاف: «الفوارق تتوقف على هوية الخصم. أندية الغرب تستطيع أن تهزمنا، لكن فرق الشرق أيضاً قادرة على الانتصار. الأمر يعتمد على تفاصيل المباريات. الآن نحن الممثل الوحيد للشرق، وسنبذل كل ما لدينا لكسر هذه الصورة مرة أخرى في المواجهة القادمة».وسجل قائد كاواساكي، ياسوتو واكيزاكا، هدف التأهل في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى نصف النهائي في إنجاز تاريخي للنادي، الذي يشهد مرحلة انتقالية مع مدربه الجديد.وأعرب هاسيبي، الذي تولى المهمة خلفاً لتورو أونيكي بطل الدوري الياباني أربع مرات، عن فخره بما حققه الفريق قائلاً: «هذا فريق جديد. بعض اللاعبين غادروا، لكن بفضلهم وصلنا إلى هنا. كفريق متجدد، حققنا هذا الإنجاز الكبير للنادي».وسيواجه كاواساكي تحدياً كبيراً أمام النصر المدجج بالنجوم، بوجود رونالدو والسنغالي ساديو ماني والكولومبي جون دوران، مع معاناة الفريق الياباني من قصر فترة الاستعداد مقارنة بمنافسه.واختتم هاسيبي حديثه قائلاً: «النصر فريق سريع ومهاري ويملك أسماءً لامعة، لكن هذه هي طبيعة هذه البطولة. الوقت المتاح أمامنا قليل بلا شك، إلا أننا سنبذل كل جهدنا للتحضير لهذه المواجهة الصعبة».