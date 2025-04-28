أعلنت منصة «ويبوك»، الجهة الرسمية المعتمدة لبيع تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، عن رصدها وحجبها أكثر من 3 آلاف تذكرة مشبوهة تم تداولها في السوق السوداء، تابعة لمباراة نصف النهائي بين الهلال والأهلي، المقررة إقامتها الثلاثاء القادم على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وأكدت المنصة أن منظومتها التقنية المطورة تعتمد على نظام إلكتروني متكامل يضمن حماية التذاكر من النسخ أو التداول غير المشروع، ما يسهم في حفظ حقوق الجماهير وضمان صحة عمليات الشراء.

ودعت «ويبوك» الجماهير الرياضية إلى عدم شراء التذاكر من أي منصات غير رسمية، وشددت على أهمية استخدام خاصية «الإهداء أو إعادة البيع» المتاحة عبر المنصة الرسمية لضمان انتقال التذكرة بشكل آمن وموثوق.

كما أخلت المنصة مسؤوليتها بالكامل عن أي تذاكر يتم بيعها أو شراؤها من القنوات غير المعتمدة، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المواقع والحسابات التي تروّج للتذاكر بطرق مخالفة.

واختتمت «ويبوك» بيانها بتمنيها للجماهير تجربة حضور استثنائية وممتعة في هذه المباراة الراقية.