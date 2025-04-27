تأهل كاوازاكي فرونتال الياباني إلى الدور قبل النهائي، عقب فوزه على السد القطري 3-2 بعد التمديد، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، اليوم (الأحد) على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وبذلك يضرب كاوازاكي موعداً مع النصر في نصف النهائي الأربعاء القادم.في الوقت الأصلي سجل أريسون سوزا (د:4) ومارسينيو أوغوستو (د:21) هدفَي كاوازاكي فرونتال، في حين أحرز باولو أوتافيو (د:9) وكلاودينيو لويز (د:71) هدفَي السد.وفي الوقت الإضافي نجح كاوازاكي في حسم الفوز لصالحه من خلال هدف ياسوتو واكيزاكا (د:98).وبهذا نجح كاوازاكي فرونتال في تحقيق إنجاز تاريخي من خلال التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.ويتقابل كاوازاكي فرونتال في الدور قبل النهائي الأربعاء القادم مع النصر الذي تغلب على يوكوهاما مارينوس الياباني 4-1.