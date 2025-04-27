أكد البرازيلي روبيرتو فيرمينيو مهاجم نادي الأهلي السعودي أن الفوز باللقب يعتبر أحد أحلامه الكروية بعد فوز فريقه على بوريرام يونايتد 3/ 0 في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة المقامة حالياً في جدة.

وتوج فيرمينيو بجائز أفضل لاعب في اللقاء بعد أن قدم مستوى مميزاً سجل من خلاله هدفاً وصنع آخر، كما كان مصدر قلق دائم لفريق بوريرام يونايتد التايلندي، وكان أحد العناصر المؤثرة التي نقلت الفريق الأهلي إلى الدور قبل النهائي.

وقال فيرمينيو: فرحتي كبيرة في العودة إلى زيارة شباك المنافسين مرة أخرى، لكن السعادة أيضاً تكمن لدي عبر مساعدة زملائي اللاعبين في الفريق وصناعة الأهداف التي تؤهلنا لتحقيق الانتصار في نهاية الأمر.

وأضاف: نعم سبق لي أن حققت لقب دوري أبطال أوروبا من قبل، وكذلك فعل زميلي رياض محرز أيضاً، لكن يبقى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا هو أيضاً من الأحلام التي أسعى إلى تحقيقها، وأبذل قصارى جهدي من أجل الفوز بها.

واختتم فيرمينيو حديثه قائلاً: نحن الآن في الدور قبل النهائي، لدينا مباراة كبيرة أمام الهلال، وعلينا أن نكون في أتم الجاهزية من أجل تحقيق انتصار آخر، لدينا الكثير من الدافعية والرغبة لمواصلة مشوارنا بنجاح في هذه البطولة.

من جهته، شدد اللاعب إزجان اليوسكي على أن الإيمان والثقة بالنفس كانا سبب الفوز أمام بوريرام يونايتد، وأريد أن أشكر النادي والطاقم الفني وكل من آمنوا بي، بالتأكيد أنا سعيد للغاية.

وأضاف اليوسكي: أنا لا أستسلم أبداً، يجب أن تؤمن بنفسك دائماً، واليوم أنا سعيد أكثر لأننا حققنا الفوز في المباراة وتأهلنا للدور قبل النهائي.

وأوضح: الفوز بنتيجة 3-0 يكون في العادة كافياً، ولكننا كنا نعرف أنه يمكن الضغط أكثر من أجل إضافة المزيد، وفي النهاية، نحن نشعر بالسعادة لهذه النتيجة، والآن سنستمتع قليلاً قبل أن نبدأ الاستعداد لمباراة الدور قبل النهائي.

واختتم اليوسكي حديثه قائلاً: كل ما يمكنني قوله هو الإيمان والثقة بالنفس، كل شيء ممكن، ونحن جاهزون دائماً لتحقيق أمور رائعة لأننا نؤمن بأنفسنا.