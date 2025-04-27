تأهل ممثلا الوطن (الأهلي) و(النصر) لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن تجاوز الأهلي نظيره بوريرام التايلاندي بنتيجة 3/‏ 0، فيما اكتسح النصر نظيره يوكوهاما الياباني بنتيجة 4/‏ 1، ضمن لقاءات دور ربع نهائي المسابقة التي تقام بنظام التجمُّع بمدينة جدة.على استاد (الإنماء) بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تفوق الأهلي على نظيره بوريرام التايلاندي بنتيجة 3/‏ 0، وشهد اللقاء بداية قوية للأهلي الذي ضغط على منافسه مبكراً وخطف فرانك كيسيه الكرة من منتصف ملعب بوريرام ليمررها لفيرمينو الذي سلّمها لرياض محرز ليسددها قوية على يمين الحارس هدفاً أول للأهلي (د:4)، ولم ينتظر الأهلي كثيراً لمضاعفة النتيجة إذ تقدم إيبانيز بالكرة ومن ثم مررها ذكية لجالينو الذي كسر التسلل وواجه الحارس ليضع الكرة بين قدميه هدفاً ثانياً للأهلي (د:6)، ليهدأ اللعب قليلاً ويستغل الفريق التايلاندي هذا الهدوء ويخترق مهاجمه مارتن بواكيي دفاع الأهلي، ليتدخل ديميرال ويبعد الكرة، ولكن حكم اللقاء احتسبها ركلة جزاء لبوريرام، وبعد عودته لتقنية الفيديو ألغى الركلة لتستمر النتيجة كما هي بهدفين للأهلي مقابل لا شيء للفريق التايلاندي، ليسيطر الأهلي مجدداً على مجريات اللقاء، ومن ركلة زاوية نفذها رياض محرز حول ديميرال الكرة برأسه وتابعها روبيرتو فيرمينو ويسكنها الشباك هدفاً ثالثاً للأهلي (د:30). وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الأهلي ماتياس يايسله عدة تغييرات لإراحة بعض اللاعبين، وفي الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي، ولكنه ألغى القرار بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، ويضرب موعداً مع ممثل الوطن الآخر (الهلال) الثلاثاء 29 أبريل على استاد (الإنماء) بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وبذلك ضمنت الكرة السعودية وجود أحد أنديتها في المباراة النهائية للبطولة.وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، انتصر النصر على يوكوهاما الياباني بنتيجة 4/‏ 1، وشهد اللقاء سيطرة نصراوية، وكان التهديد الأول من بروزوفيتش بتسديدة قوية أبعدها الحارس لركلة زاوية، ومن عرضية من ساديو ماني ارتطمت الكرة بقدم مدافع يوكوهاما لترتد من القائم ويكملها جون دوران في الشباك هدفاً أول للنصر (د:27)، ومن هجمة منظمة مرر أوتافيو كرة للمنفرد ساديو ماني ليسددها ماني أرضية لتسكن الشباك هدفاً ثانياً للنصر (د:31)، وبعد خمس دقائق فقط وضع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بصمته التهديفية، إذ سدد بروزوفيتش كرة قوية تصدى لها الحارس، ولكنها تصل لرونالدو الذي أسكنها الشباك هدفاً ثالثاً للنصر (د:36)، وفي الشوط الثاني ومن هجمة مرتدة سريعة انطلق رونالدو بالكرة ليمررها لأوتافيو الذي بدوره لعبها لعلي الحسن الذي سددها قوية وارتدت من الحارس، وتابعها جون دوران ليضعها في الشباك هدفاً شخصياً ثانياً ورابعاً للنصر (د:49)، وتمكن يوكوهاما من إحراز هدف بعد تمريرة من البرازيلي أندرسون لوبيز لزميله واتانابي ليسددها قوية هدفاً ليوكوهاما (د:53)، قبل أن يتحصّل على بطاقة حمراء (د:73)، ليكمل يوكوهاما اللقاء ناقصاً لاعباً، وتستمر النتيجة إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز النصر بنتيجة 4/‏ 1.وبهذه النتيجة يتأهل ممثل الوطن (النصر) لنصف النهائي، وينتظر الفائز من لقاء السّد القطري وكاوازاكي الياباني الذي سيقام اليوم (الأحد) على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.