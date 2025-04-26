في رواية جديدة من روايات المجد السعودي، ارتقى الهلال والأهلي معاً إلى نصف نهائي بطولة نخبة آسيا 2025، حاملين معهما شغف الملاعب، وفخر الأرض التي لا تكتفي بالإنجاز بل تصنعه.الأهلي، النادي الذي وُلد من قلب الجماهير، سار على درب البطولة بخطى ثابتة، مؤمناً بأن العراقة وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى عمل وإبداع. في كل مباراة، كان الأهلي يحوك أداءه بخيوط الصبر والحماس، حتى بلغ المربع الذهبي متوجاً جهوده بالشغف.أما الهلال، سيد القارة وأحد أقدم صناع الضوء الآسيوي، فقد عزف لحنه المعتاد، حيث تتقاطع فيه القوة بالتكتيك، والمجد بالطموح. كان الهلال كعادته، لا يفاوض الكرة، بل يأمرها.وفي لغة الأرقام، تتحدث القيم السوقية عن حجم الاستثمار والرؤية، إذ تبلغ القيمة السوقية للهلال نحو 180 مليون يورو، متصدراً أندية الدوري السعودي، بينما تصل القيمة السوقية للأهلي إلى قرابة 170 مليون يورو، ما يؤكد مكانته بين كبار القارة.هكذا تواصل المملكة رسم ملاحمها الكروية، تارة بلغة الإنجاز، وتارة أخرى بلغة الأمل الممتد نحو 2030، حيث الرياضة ليست مجرد منافسة، بل مشروع وطن، وشغف شعب.اليوم، يقف عشاق الساحرة المستديرة على أعتاب حلم سعودي آخر: هل يكون نهائي نخبة آسيا خالصاً بلون الذهب السعودي؟الجواب ينتظر أن يُكتب على عشب الملعب، بأنامل لاعبين يعرفون كيف يكون المجد سعودياً.