كشف يوسوتو واكيزاكا لاعب وسط كاوازاكي فرونتال الياباني عن طموحات الفريق بتجاوز محطة نظيره السد القطري غداً (الأحد) على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.وقال واكيزاكا: تُعتبر بطولة دور أبطال آسيا للنخبة هي الوحيدة التي لم يظفر بلقبها فريقنا، لذلك نبحث عن هذا الإنجاز، ونحن متحمسون للغاية من أجل ذلك، لكن علينا أن نواصل العطاء وبذل قصارى جهودنا للوصول إلى ذلك الهدف المهم.وأضاف: قبل الحديث عن طموحاتنا الكبيرة لدينا مباراة انتظرناها منذ فترة طويلة، إذ لم يسبق لنا كفريق الوصول إلى الدور قبل النهائي، وتعتبر مواجهة الغد هي الخطوة الأولى أملاً في الاستمرار أكثر في البطولة.وتابع: تجاوزنا المعاناة التي حدثت جراء السفر المطول بفضل العمل الرائع الذي قام به الجهاز الطبي، ونحن اللاعبين مطالبون أيضاً بالاهتمام بكافة التفاصيل التي تساعدنا على تقديم مستويات فنية وبدنية جيدة، ونأمل أن نكون في الموعد غداً.وعن المنافسة الفردية مع بعض العناصر المهمة في صفوف السد قال واكيزاكا: على المستوى الشخصي أنا متحمس للغاية، وأعتقد أن زملائي اللاعبين كذلك، الحسابات داخل الملعب تكون مختلفة تماماً، ونحن نتطلع أن نحقق الانتصار والانتقال إلى المرحلة الأخرى من البطولة.