تُوج نادي سيلتيك بالدوري الأسكتلندي الممتاز، بعد الفوز على داندي يونايتد بخمسة أهداف دون رد، وحقق سيلتيك لقب الدوري الرابع على التوالي للقب الدوري رقم 55 في تاريخه، ليعادل غلاسكو رينجرز كأكثر المتوجين باللقب تاريخياً.سجل خماسية سيلتيك في المباراة كل من نيكولاس كون وآدم إيدا بهدفين لكل منهما وريان سترين بالخطأ في مرماه.ووصل سيلتيك للنقطة الـ84 في صدارة جدول الترتيب بفارق 66 نقطة عن غلاسكو رينجرز صاحب المركز الثاني.وتُوج سيلتيك باللقب قبل أربع جولات على النهاية.