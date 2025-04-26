تأكد رسمياً هبوط الثلاثي (ليستر سيتي - ساوثهامبتون - إبسويتش تاون) إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «التشامبيونشيب» عقب موسم واحد فقط من عودتهم إلى الدوري الممتاز.ومع بقاء 4 جولات على نهاية الدوري يحتل ساوثهامبتون مؤخرة الترتيب برصيد 11 نقطة فقط من 34 جولة، فيما يتواجد ليستر سيتيفي في المركز الـ 19 برصيد 18 نقطة و إبسويتش تاون في المركز الـ 18 برصيد 21 نقطة، مبتعدين بشكل كبير عن صاحب المركز الـ 17 وهو فريق وست هام يونايتد الذي يمتلك 36 نقطة.وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات كبيرة عن مدى جاهزية الفرق الثلاثة للصعود والمنافسة في دوري يصنفه الكثير من النقاد على أنه الأقوى في العالم.