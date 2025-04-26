تفوق بايرن ميونيخ على ضيفه ماينز بثلاثية نظيفة، كما انتصر باير ليفركوزن على ضيفه أوجسبورج بهدفين دون مقابل، وذلك ضمن لقاءات الجولة 31 للدوري الألماني، وبذلك يتأجل حسم اللقب للجولة القادمة.اقترب بايرن ميونخ كثيراً من التتويج بلقب الدوري الألماني، بعد التغلب على ضيفه ماينز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا، وسجل ثلاثية بايرن ليروي ساني (د: 27) ومايكل أوليسيه (د: 40) وإريك داير (د: 84).بهذه النتيجة رفع بايرن رصيده إلى 75 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ماينز عند 47 نقطة في المركز السابع، وثأر بايرن لهزيمته في الدور الأول أمام ذات الفريق ماينز بنتيجة 2/ 1.وعلى ملعب باي أرينا، تفوق باير ليفركوزن على ضيفه أوجسبورج بهدفين دون مقابل، وأحرز هدف التقدم لباير لاعبه التشيكي باتريك شيك (د: 13)، ثم أضاف المهاجم الأرجنتيني إميليانو بوينديا الهدف الثاني (د: 45)، وبهذه النتيجة يصل باير للنقطة 67 وفي المركز الثاني.وفي باقي المباريات فاز بوروسيا دورتموند على مضيفه هوفنهايم 3 /2، ليعزز آماله في التواجد في دوري أبطال أوروبا، وانتصر فرايبورج على مضيفه فولفسبورج 1 /صفر وهولشتاين كيل على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 4 /3.وبهذه النتائج يحتاج بايرن ميونيخ لنقطة واحدة في مواجهته القادمة أمام مضيفه لايبزيج خامس الدوري الألماني وذلك يوم السبت (القادم) الموافق 3 مايو، وسيغيب عن هذا اللقاء الهداف الإنجليزي هاري كين مهاجم البايرن.