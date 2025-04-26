أكد المدرب الوطني والمختص في الجوانب الفنية ناصر الحارثي أن فريق الأهلي لن يسمح لبوريرام التايلندي بالبناء والتدرج بالكرة للأمام، وهذا النهج الذي يعتمد عليه ماتياس يايسله طوال الموسم.

وأضاف الحارثي: «حسب قراءتي للمنافس والأهلي، لن يصمد المنافس طويلاً أمام الضغط الذي سيواجهه، وهذا النهج دائماً يتقنه المدرب الألماني بشكل مميز، لكن يعاب على يايسله عدم إراحة اللاعبين لا في الشكل الهجومي ولا الدفاعي»، مشيراً إلى أن عدم إراحة اللاعبين في مباراة الوحدة الدورية التي سبقت المباراة الآسيوية يعود على محافظته على الفورمة التي يعيشها الفريق وتحويل تلك المكتسبات لبطولة النخبة، وهي الأهم بالنسبة له.

وختم الحارثي حديثه بقوله: «لا خوف على اللاعبين في الجانب البدني، والواضح بالنسبة لنا أن العمل البدني في النادي يعد عملاً مميزاً، وذلك من خلال تطبيق اللاعبين أسلوب اللعب، الذي يتطلب جهداً كبيراً واستمرارية في العطاء طوال فترات المباراة، وأتوقع أن المدرج الأهلاوي الكبير سيكون أحد أهم أدوات الضغط على الفريق المنافس، وسيكون للمدرج أثر إيجابي سواء كان من خلال العمل الفني لأنهاء المباراة في وقت مبكر، أو من خلال فرض شخصيته منذ الدقيقة الأولى».