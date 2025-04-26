أكد قائد فريق السد القطري اللاعب حسن الهيدوس أن مواجهة فريقه أمام كاوازاكي الياباني ستكون قوية وصعبة على الفريقين، معرباً عن أمله في الفوز في اللقاء الذي سيجمع الفريقين غداً الأحد على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضة في جدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وقال الهيدوس: لا شك أن المواجهة أمام كاوازاكي فرونتال ستكون صعبة للغاية، لكننا في أتم الجاهزية لخوضها، وعاقدو العزم على تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى المرحلة التالية، ثم التفكير بما هو أكثر من ذلك.

وأضاف: على المستوى الشخصي أنا أطمح دائماً في تحقيق الألقاب مع فريقي، وعلى المستوى الجماعي فإن جماهير السد أيضاً متعطشة للفوز بالبطولات والاحتفال بها، ونطمح أن يحدث ذلك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وعن أثر تحقيق لقب الدوري المحلي في قطر على معنويات اللاعبين قال قائد السد: في الأشهر القليلة الماضية مررنا بحالة تصاعدية في النسق العام، وساهم ذلك في مساعدتنا على حسم لقب الدوري بعد منافسة كبيرة للغاية، نأمل أن يكون لذلك انعكاسات معنوية كبيرة على مشوارنا، وأن نستثمره جيداً في البطولة القارية التي تتطلب العمل الكثير.

وختم الهيدوس حديثه قائلاً: قبل الحديث عن التاريخ والألقاب والطموحات علينا التركيز أكثر على المواجهة المقبلة فقط، ويجب أن نسير خطوة بخطوة إذا ما أردنا الذهاب بعيداً، نحن في حالة جيدة جداً لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور قبل النهائي.