اختُتِمَت أمس (الجمعة) منافسات دور المجموعات من الأدوار النهائية للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، التي تُقام في المدينة المنورة خلال الفترة من 20 إلى 29 أبريل الجاري.وشهد دور المجموعات تأهُّل القادسية والعُلا عن المجموعة الأولى، وتأهل السروات والنصر عن المجموعة الثانية، وذلك بعد أن تمكّن العُلا من الفوز على فيد بنتيجة (8 - 1)، وفوز القادسية على الوادي بنتيجة (9 - 0) لحساب المجموعة الأولى.وفي المجموعة الثانية، تمكّن النصر من تحقيق الفوز على السر بنتيجة (4 - 3)، فيما تمكّن السروات من الفوز على الرياض بنتيجة (8 - 2).وتُلعَب الأحد مباريات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي فريقا القادسية والنصر، والسروات مع العُلا، وتُقام المباراتان على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة.