أكد مدربا فريق السد القطري الإسباني فيليكس سانشيز، وفريق كاواساكي الياباني شيكتوشي هاسيبي جاهزيتهما لمواجهة الغد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل، حيث اتفق المدربان على أن مواجهة الغد ستكون صعبة على الفريقين.

وقال المدير الفني لفريق السد: «سعيد بوجودي هنا واللعب في هذه البطولة القوية، ونحن من أفضل 8 فرق في القارة الآسيوية، ونسعى للفوز غداً»، مشيراً إلى أن فريق كاواساكي يلعب بشكل جيد وقوي ولديه إمكانيات كبيرة بعدما شاهده في مبارياته الأخيرة.

وأوضح فيليكس سانشيز أن فريقه وصل إلى جدة بطموح واحد وهو تحقيق لقب القارة الآسيوية، وعليهم التفكير بشكل أفضل خطوة بخطوة للتقدم نحو اللقب.

من جهته أكد مدرب فريق كاواساكي الياباني شيكتوشي هاسيبي أن المباراة ستكون صعبة للغاية على الفريقين، قائلاً: «المواجهات النهائية دائماً تكون صعبة على الفرق، ولكن فريقنا مستعد لخوض هذه المواجهة بشكل جيد، ونسعى لتقديم مستوى أفضل»، مشيراً إلى أن درجة الحرارة مشابهة للصيف في اليابان، وليس لديهم مشكلة في الطقس، ولكن صعب عليهم فارق التوقيت عن اليابان، مبيناً أن فريقه خلال الأسبوع الماضي قام بالتركيز على جميع التفاصيل المهمة لمباراة الغد، وهدفهم الفوز والتأهل للدور القادم.