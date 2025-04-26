شدد لي جونغ-هيو مدرب نادي غوانغجو الكوري الجنوبي على أن الفريق يجب أن يحافظ على مستوى طموحاته رغم الخسارة الكبيرة أمام الهلال السعودي 0-7 في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وقال لي بعد المباراة: «أشكر جماهيرنا التي ساندتنا في الملعب أو في كوريا، وأشكر اللاعبين على الجهود التي بذلوها في مباراة اليوم، حيث حاولوا أفضل ما بوسعهم، ولكن رحلتهم الطويلة في البطولة انتهت اليوم».

وأضاف: «أقول للاعبين ألا يفقدوا الثقة بأنفسهم، وأن يبقوا رؤوسهم مرفوعة، لأن هذه ليست النهاية بالنسبة لهم، وأطلب منهم أن يواصلوا المحاولة وبذل أقصى ما بوسعهم في المرحلة القادمة». وزاد: «شعرنا بالحزن الكبير بعد نهاية المباراة، ولكن يجب أن نعترف بالقدرات الكبيرة التي يمتلكها الفريق المقابل، وكذلك كانت هنالك عوامل ساهمت في حصول هذه النتيجة، ورغم النتيجة الكبيرة فإننا تعلمنا شيئاً من خلال هذه المباراة، بغض النظر عن حجم النتيجة».

وأردف بالقول: «كما ظهر في المباراة، الهلال يمتلك لاعبين ذوي قدرات عالية، وظهر لنا بعد المباراة أننا يجب أن نقوم جميعاً بتطوير أنفسنا سواء كمدرب أو كلاعبين».

وختم: «العام الماضي بدأنا حلماً صغيراً من خلال المنافسة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم بمرور الوقت بدأنا نحقق نتائج ونتقدم خطوة خطوة، وبدأ اللاعبون يكتسبون الثقة بأنفسهم، أما اليوم فقد اصطدمنا بحائط أوقفنا، ورغم ذلك لن نسمح لهذا الأمر بأن يوقفنا عن التطور وأن نحلم أكثر».