انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للريشة الطائرة مي بنت عبيد الرشيد رئيساً للاتحاد العربي خلال اجتماع الجمعية الذي عُقد في جمهورية الصين الشعبية على هامش فعاليات عمومية الاتحاد الدولي للعبة.

ونالت رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مي الرشيد ثقة الأعضاء بعد حصولها على 10 أصوات مقابل 8 لمنافسها العراقي فان شوقي يوسف؛ لتصبح بذلك أول سعودية تتولى هذا المنصب، وسط ترحيب واسع من الأوساط الرياضية الخليجية والعربية، التي عدت هذا الفوز خطوة تعزز مكانة المرأة السعودية في قيادة العمل الرياضي الإقليمي.

وأسفرت الانتخابات عن تشكيل لجنة تنفيذية جديدة ضمت نخبة من الكفاءات العربية، وفاز بعضوية نواب الرئيس كل من علي المري (الكويت) والدكتور عبدالرحيم الدروشي (عُمان)- نائبي الرئيس عن قارة آسيا، ورؤوف الصيود (تونس) والدكتور نوري الزراع (ليبيا)- نائبي الرئيس عن قارة أفريقيا، ومروة يوسف (مصر)- نائب الرئيس عن قارة أفريقيا (مقعد المرأة).

وتم تعيين يزيد المسعود أميناً عامّاً للاتحاد العربي للريشة الطائرة للفترة الانتخابية 2025 - 2028، ويعد هذا التشكيل الجديد خطوة نحو تعزيز التعاون العربي وتطوير رياضة الريشة الطائرة، في ظل تطلعات لمرحلة جديدة يقودها طاقم إداري متنوع، وتُعقد عليه الآمال في تحقيق إنجازات ملموسة على المستويين العربي والدولي.