تتواصل لقاءات الإثارة والندية لدوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يلتقي ممثل الوطن فريق الأهلي نظيره بوريرام التايلندي في تمام الساعة 7:30 مساء على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ثاني لقاءات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء بعد أن أنهى مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في المركز الثاني، محققاً 7 انتصارات، وتعادلاً وحيداً، متساوياً مع المتصدر الهلال بالنقاط. ويسعى ممثل الوطن في لقاء الليلة للفوز والتأهل لنصف النهائي لمواجهة مواطنه الهلال الذي تفوق على غوانغجو الكوري الجنوبي بسباعية نظيفة.

ويعتمد المدرب الألماني ماتياس يايسله على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود إيفان توني في خط المقدمة وخلفه الثلاثي رياض محرز وروبيرتو فيرمينو وجالينو، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس إدوارد ميندي وأمامه رباعي الدفاع علي مجرشي وديميرال وإيبانيز ومحمد سليمان، وفي المحور يتواجد الثنائي فرانك كيسي وغابري فيغا.

وقد سبق وأن وصل فريق الأهلي إلى ربع النهائي 5 مرات، وتجاوز هذا الدور مرة واحدة في عام 2012، عندما وصل إلى النهائي وخسره، لذا فإنه يسعى إلى بلوغ الدور ربع النهائي في مشاركته الثالثة عشرة في دوري أبطال آسيا، والأولى منذ عام 2021.

فيما لم يشارك أي نادٍ تايلندي في دوري أبطال آسيا أكثر من بوريرام (9 مرات)، وقد وصل بطل الدوري التايلندي موسم 2023-2024 إلى ربع النهائي للمرة الثانية، ليصبح ثاني فريق من منطقة جنوب شرق آسيا يحقق ذلك بعد أديلايد يونايتد الأسترالي (2008 و2012). ويسعى بوريرام، الذي احتل المركز السادس في مرحلة الدوري (منطقة الشرق)، إلى بلوغ الدور قبل النهائي لأول مرة.