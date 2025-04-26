على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة وبعد أكثر من 33 عاماً يلتقي ممثل الوطن فريق النصر مجدداً بفريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وذلك عند تمام الساعة 10:30 من مساء اليوم السبت ضمن لقاءات دور ربع نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة.

وتعد هذه المواجهة الثالثة التي تجمع بينهما، إذ حقق الفريق الياباني، المعروف آنذاك باسم نيسان موتورز، فوزاً كبيراً بنتيجة 5-0 في مباراة إياب نهائي كأس أبطال الكؤوس الآسيوية، ليحصد اللقب بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد احتلاله المركز الثالث في مرحلة الدوري (منطقة الغرب) خلف مواطنيه الهلال والأهلي، ويعد هذا الوصول الخامس للنصر لمرحلة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويتطلع للوصول إلى المربع الذهبي للمرة الثالثة، بعد إنجازاته في بلوغ قبل النهائي عامي 2020 و2021، وتبدو حظوظ النصر كبيرة في تجاوز الفريق الياباني لا سيما في ظل قيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وجون دوران لهجوم الفريق وتواجد نخبة من الأسماء البارزة محلية كانت أو أجنبية.

ويعتمد مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي على طريقة 4 – 4 - 2 بوجود رونالدو ودوران في خط المقدمة وخلفهم الرباعي أوتافيو وعلي الحسن وبروزوفيتش وساديو ماني، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس بينتو وأمامه رباعي الدفاع سلطان الغنام وسيماكان ولابورت ونواف بوشل.

فيما يدخل فريق يوكوهاما، الذي أنهى مرحلة الدوري (منطقة الشرق) في صدارة الترتيب، هذا اللقاء بحثاً عن الوصول إلى النهائي الثاني على التوالي، بعد تأهله إلى أول نهائي له في نسخة 2023-2024 عندما خسر أمام نادي العين في النسخة السابقة 2/ 7 (1/ 2، 1/ 5)، ويسعى في لقاء الليلة لتعويض إخفاقاته في الدوري الياباني والوصول لنصف النهائي.