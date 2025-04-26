أكد كاليدو كوليبالي لاعب نادي الهلال السعودي على ضرورة المحافظة على التركيز بعد الفوز الكبير على غوانغجو الكوري الجنوبي 7/0 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 المقام بنظام التجمع وتستضيفه جدة.

وسجل سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (6) وماركوس ليوناردو (25) وسالم الدوسري (33) والكساندر ميتروفيتش (55) ومالكولم (79) وناصر الدوسري (84) وعبدالله الحمدان (88) أهداف الفوز لصالح الهلال.

وقال المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي بعد المباراة: «كنا ندرك قبل المباراة أننا سنلعب أمام فريق جيد للغاية، وكان الجانب الأهم أن ننجح بالتسجيل أولاً، وقد فعلنا ذلك».

وأضاف اللاعب الذي لعب من قبل مع تشيلسي ونابولي وانضم إلى الهلال عام 2023: «بعد ذلك أصبحت الأمور أسهل بالنسبة لنا، ولكن ليس بالسهولة التي يعتقد الجميع، حيث أننا كنا بحاجة للمحافظة على تركيزنا من أجل تحقيق الفوز 7-0، هذه النتيجة جيدة من أجل منسوب الثقة لدينا، ولكن يجب أن نواصل العمل».

وأوضح: «نحن متحمسون للغاية، ونحن ندرك أن طموح الفوز باللقب هو طموح كبير بالنسبة لنا، ونحن ندرك أن المنافسة ستكون صعبة لأن هنالك العديد من الفرق الجيدة في البطولة، وكانت هذه مجرد المباراة الأولى، ونحن حققنا الفوز فيها، ويجب أن نعمل الآن من أجل المباراة الثانية، ونحن ندرك أن المهمة ستكون صعبة إذا أردنا الفوز بلقب البطولة».

واختتم كوليبالي حديثه قائلاً: «يجب أن نحقق الفوز في 3 مباريات، المباراة الأولى انتهت، والآن يجب أن ينتقل تركيزنا إلى المباريات التالية من أجل تحقيق طموحنا».