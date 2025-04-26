أصبح فريق بيراميدز المصري على موعد مع كتابة تاريخ جديد للنادي، عقب أن شهد هذا الموسم تحقيق نتائج لم تُحقق طوال مسيرة النادي، إذ تأهل بيراميدز أمس إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه عندما كسب ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 3ـ2 في إياب نصف النهائي، عقب أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.ليضرب موعداً مع ماميلودي صن داونز الجنوب الأفريقي الذي أسقط الأهلي المصري عقب التعادل ذهاباً دون أهداف وإياباً في القاهرة بهدف لمثله.وفي الجانب الآخر، يواصل بيراميدز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، كما تأهل لملاقاة الزمالك في نهائي كأس مصر، ما يعني أن الفريق الذي لم يحقق أي بطولة كبرى طوال تاريخه مرشح فوق العادة ليُنهي هذا الموسم بطلاً لثلاثية الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.