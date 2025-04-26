أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافاييل لوزان أن الكلاسيكو الذي يجمع برشلونة مع ريال مدريد على نهائي كأس الملك سيلعب في وقته، لافتاً إلى أن الأزمة التي نشبت بين برشلونة وريال مدريد تستلزم التحلي بالمنطق والمسؤولية.وقال لوزان: «لقد تحدثت بالفعل مع المسؤولين في ريال مدريد. آمل أن نشهد مباراة رائعة، وهذا هو المهم. لقد تحدثت بالفعل مع الأشخاص المناسبين». ورفض رئيس اتحاد القدم الإسباني الدخول في عمق الأزمة الدائرة والحديث عن تفاصيلها، مكتفياً بالإشارة إلى اللجنة الفنية للحكام، دون الخوض في التفاصيل، داعياً إلى الاستمتاع بالكلاسيكو الكبير كونهم عملوا لأيام طويلة من أجل هذه المباراة النهائية الجميلة.واستطرد: «آلاف المشجعين وملايين الناس حول العالم سيشاهدون هذه المباراة النهائية. سنعمل بجد لضمان سير الأمور على ما يرام».وفي ختام تصريحاته، أكد لوزان إنشاء لجنة تحكيمية تضم جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ريال مدريد، بهدف العمل معاً على تطوير الحكام.