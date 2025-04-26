أشاد مدرب فريق الهلال خيسوس بأداء فريقه أمام غوانجو الكوري الجنوبي في مباراة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، التي انتهت بنتيجة (7 - 0)، وقال: «ما حدث في المباراة هو تتويج حقيقي لما يبحث عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، اللعب العادل ومستوى عالٍ، وجمهور عظيم، وخصم يتقبل الخسارة بكل روح رياضية»، مشيرا إلى أن فريقه لعب بطريقة هجومية مناسبة أمام الخصم، وما تحقق يعد نتيجة لإستراتيجية واضحة وأداء جماعي منظم، وأضاف: «الخصم أعطى رسالة حقيقية لثقافة كرة القدم بعدما بارك لكل الحضور في الملعب من لاعبين وجماهير، وهذه تعطي صورة مشرفة عن الفريق الكوري وثقافة شعبه»، موضحاً أن المباراة لم تكن سهلة كما يعتقد البعض، مبيناً أن أمامهم مباراة كبيرة في الدور المقبل ويسعون لمواصلة تحقيق النتائج المرجوة، وتابع: «هدفنا من المباراة كان هو الانتصار بنتيجة مريحة ومقنعة وهذا ما حدث بأهداف ممتعة ومتنوعة. النتيجة ربما تعطي فكرة أن الخصم كان سيئاً أو متواضعاً، لكن نحن من جعلنا من المباراة سهلة. ويجب أن أذكر أن هذا الفريق انتصر على يوكوهاما بسباعية، الذي حصل على مركز متقدم في المجموعة»، مهدياً هذا الانتصار للجماهير التي حضرت بقوة وساندت وأشعرت اللاعبين بأنهم يلعبون على أرضهم وبين جماهيرهم، وقال: «الجمهور اليوم رسم لوحة مشرفة شاهدها العالم كله في أوروبا والبرازيل وباقي قارات العالم». وعن إصابة كانسيلو قال خيسوس: «أُفضل أن أنتصر 1-0 على أن أخسر لاعباً بقيمة كانسيلو»، لافتاً إلى أن «لكل مباراة ظروفها وطريقة لعب خاصة وفق التقرير الذي نعده لنقاط ضعف وقوة كل فريق»، وزاد: «اليوم أشركنا ماركوس لحاجتنا لمهاجم آخر يساهم في الضغط الهجومي مع ميتروفيتش».من جانبه أكد المدير الفني لفريق غوانجو الكوري الجنوبي لي جونغ هيو أن عليهم العبرة من هذه المباراة وتكون لهم دافعا في المستقبل، مبيناً أن على لاعبيه التعامل مع هذه النتيجة القاسية بشجاعة لتكون لهم فرصةً لإنهاء الموسم بشكل جيد.وأشاد لي جونغ هيو بأداء فريق الهلال، موضحاً أنه لم يسبق له أن واجه فريقاً بهذا المستوى الفني الكبير، مقدماً امتنانه لجماهير فريقه التي حضرت لمؤازرة اللاعبين.