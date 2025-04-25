في ليلة آسيوية رائعة ومميزة، استطاع لاعب الهلال الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أن يبدأ رحلته التهديفية بدوري أبطال آسيا للنخبة، حيث أحرز هدف الهلال الأول في شباك غوانغجو الكوري الجنوبي ضمن منافسات الدور ربع النهائي.وبهذا الهدف يسجل سافيتش أول أهدافه في نسخة النخبة من البطولة الآسيوية، وكان سافيتش قد لعب هذا الموسم 41 مباراة مع فريق الهلال في جميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 6 تمريرات حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 21 مساهمة.يذكر أن الاتحاد الآسيوي اختار اللاعب سافيتش كأفضل لاعب في هذا اللقاء.