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عبدالرحمن الحجاب (الرياض) alhigab502
واصل النجم الدولي «التورنيدو» قائد الأخضر والزعيم سالم الدوسري، تعزيز رقمه مع ناديه خلال المشوار الآسيوي ضمن بطولة أندية النخبة، وذلك خلال مواجهة غوانغجو إف سي.

إذ نجح الدوسري في صناعة هدف الهلال الأول الذي سجله سافيتش، وبذلك يتصدر التورنيدو قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف مع الهلال في النسخة الآسيوية الحالية برصيد 10 مساهمات.

الأكثر مساهمة:

سالم الدوسري 10

مالكوم 7

سافيتش 7

كانسيلو 7

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