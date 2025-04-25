بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سحق ممثل الوطن فريق الهلال نظيره فريق غوانغجو الكوري الجنوبي بنتيجة كبيرة وتاريخية بعد أن هزمه 7/ 0، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في افتتاح لقاءات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والمقامة بنظام التجمع بمدينة جدة، وبذلك يتأهل الهلال لنصف نهائي المسابقة.بدأ اللقاء برغبة هلالية كبيرة لحسم النتيجة مبكراً ومن ركلة زاوية نفذها سالم الدوسري حولها سافيتش برأسه لداخل الشباك كهدف أول للهلال (د: 6)، وحاول الفريق الكوري العودة للقاء ولكن تألق الحارس ياسين بونو حال دون ذلك، ومن كرة عرضية أرضية مررها مالكوم سددها ماركوس ليوناردو مباشرةً في المرمى كهدف هلالي ثانٍ (د: 25)، ويعود ليوناردو للمساهمة التهديفية بتمرير كرة لسالم الدوسري الذي انطلق من منتصف الملعب ليواجه الحارس الكوري ويضع الكرة في المرمى كهدف ثالث للهلال (د: 33)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل.وفي الشوط الثاني ظهر ميتروفيتش أخيراً بعد أن تلقى تمريرة من سافيتش ليسددها ميتروفيتش قوية في المرمى كهدف رابع للهلال (د: 55)، وكاد مالكوم أن يضاعف النتيجة ولكن كرته مرت بجوار القائم ليعود مالكوم مجدداً لتهديد المرمى الكوري وتمكن هذه المرة من هز شباكه بعد أن لعب خذ وهات مع ميتروفيتش لينفرد مالكوم بالحارس ويسددها في المرمى كهدف خامس للهلال (د: 79)، ووضع البديلان ناصر الدوسري وعبدالله الحمدان بصمتهما التهديفية إذ أحرز ناصر الهدف السادس من تسديدة من خارج منطقة الـ 18 كهدف سادس للهلال (د: 84)، واختتم الحمدان مسلسل الأهداف بتسديدة قوية لتسكن الشباك الكورية كهدف سابع للهلال (د: 88)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بسبعة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يتأهل الهلال للدور نصف النهائي ويضرب موعداً مع الفائز من لقاء ممثل الوطن الآخر الأهلي ونظيره بوريرام يونايتد التايلاندي.