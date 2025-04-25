توج رئيس‬⁩ جامعة الملك سعود المكلَّف الدكتور عبدالله السلمان، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالدالمزيني، الجامعات الفائزة ببطولتي الاتحاد لألعاب القوى لذوي الإعاقة وكرة الهدف، التي نظمها الاتحاد ضمن موسمه الـ١٥ لبطولاته، بمشاركة ٢٤ جامعة، وباستضافة جامعة الملك سعود.وحققت جامعة الملك سعود كأس بطولة ألعاب القوى، التي أقيمت منافساتها على مضمار وملعب أكاديمية مهد الرياضية، وحل ثانيًا فريق جامعة الملك عبدالعزيز، وثالثًا جامعة الملك فيصل.وفي منافسات كرة الهدف، التي أقيمت بالصالة الرياضة في جامعة الملك سعود، تُوج فريق جامعة الملك عبدالعزيز، بكأس البطولة، والميداليات الذهبية، بفوزه في النهائي بنتيجة ١١-١ على فريق جامعة الملك سعود الذي حل ثانيًا، ونال لاعبوه الميداليات الفضية، فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب فريق جامعة القصيم الذي تغلب على فريق جامعة حائل بنتيجة ١٣-٣ في لقاء تحديد المركز الثالث.