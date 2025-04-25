توقّع أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات ثامر الشهراني، أن نجم نادي الهلال جواو كانسيلو تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، عقب انطلاقة قوية وسبرنت مفاجئ، في لقاء فريقه قبل قليل في دور ربع النهائي أمام نادي غوانغجو إف سي الكوري الجنوبي على ملعب الإنماء بمدينة جدة اليوم (الجمعة) وهي من أكثر الحركات المسببة لحالات التمزق العضلي الحاد.وأوضح الشهراني أن هذه الإصابة ليست جديدة على كانسيلو، فقد سبق له التعرض للإصابة نفسها مرتين سابقًا الأولى تسببت في غيابه 34 يومًا، والثانية كانت أشد، وامتدت فترة الغياب إلى 45 يومًا.وبحسب النمط الزمني للإصابة وسجل اللاعب الطبي، رجح الأخصائي أن يغيب كانسيلو لفترة مماثلة، ما يعني خروجه شبه المؤكد من حسابات الهلال فيما تبقى من مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة.وتُعد إصابة العضلة الخلفية من الإصابات الدقيقة التي تتطلب تدرجًا في التأهيل، تفاديًا لحدوث ارتداد أو انتكاسة. وغياب كانسيلو يُشكل ضربة فنية قوية للهلال في هذا التوقيت الحاسم من الموسم.