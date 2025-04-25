أعرب مهاجم النادي الأهلي وقائده روبرتو فيرمينيو عن سعادته لدفاعه عن ألوان الفريق في مواجهة بوريرام التايلندي غداً (السبت) في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025. وقال فيرمينيو: «أنا في غاية الحماس من أجل العودة إلى الملاعب من جديد بعد الغياب عن الفريق في الآونة الأخيرة بسبب الإصابة، وأتطلع لأن أكون عنصراً فعالاً في صفوف الفريق ومعاونة زملائي اللاعبين لتحقيق الانتصار والتقدم أكثر في هذه البطولة». وأضاف: «سنخوض مباراة مهمة وقوية أمام فريق بوريرام يونايتد، فوصول الأخير إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة يعد مؤشراً على المدى الكبير من الجودة والقوة التي يمتلكها، وعلينا إظهار الاحترام الكبير لهم وإدراك أهمية التفاصيل التي تساعدنا على تحقيق الانتصار». ووجه فيرمينيو رسالة لجماهير الأهلي قائلاً: «أنا وزملائي اللاعبين هنا من أجل تحقيق الانتصار للفريق، أنا سعيد لرؤية الجماهير التي تساندنا مرة أخرى من المدرجات بعد الانقطاع المؤقت، وسوف نحاول الاستمتاع بالقدر الذي يؤهلنا للفوز».وكان اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 33 عاماً قد تعرض للعديد من الإصابات التي ساهمت في غيابه عن الأهلي في عدة مباريات على الصعيدين المحلي والقاري، وهو يطمح بالتالي لاستعادة مستواه عبر اللقاء القادم أمام بوريرام يونايتد.