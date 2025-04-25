أعرب ديون كولز لاعب نادي بوريرام يونايتد التايلندي عن ثقته بتقديم مستوى مميز خلال المواجهة التي تجمع الفريق بنظيره فريق الأهلي غداً (السبت) على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، وقال كولز: «أنا سعيد للغاية بالتواجد مع الفريق في هذه المحطة المتقدمة من البطولة، هذا الأمر يشكل حافزاً لي ويزيد من خبرتي كلاعب وأتطلع بكل حماس من أجل تقديم أعلى المستويات أملاً بتحقيق الانتصار». وأضاف: «التأهل إلى الدور ربع النهائي يمثل تحدياً كبيراً لنا، باعتقادي أن المنافسة مع هذه الفرق الكبيرة التي تضم لاعبين مميزين يشكل حافزاً لنا لتسخير كافة الإمكانات التي نمتلكها للاستمرار أكثر في البطولة».وأشار كولز البالغ من العمر 29 عاماً إلى الأجواء داخل معسكر بوريرام يونايتد: «المزاج العام لدى اللاعبين جيد للغاية، لدينا الثقة التامة الكبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية ونحن متحمسون بعد مرحلة طويلة من الإعداد الجيد والمثابرة في التدريبات للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية على مختلف الأصعدة».وختم: «شخصياً وعلى المستوى الفردي أطمح لأن أكون لائقاً بالدرجة التي تشكل الإضافة الفنية المرجوة في الفريق، ومن المهم أن يدرك اللاعب كيفية توظيف ذلك برفقة اللاعبين داخل المنظومة وهذا ما أفعله دائماً في مسيرتي الرياضية».