تحدث ريكاردو دي بورجوس حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، وهو يغالب دموعه من الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها في الأيام الأخيرة، وتقام مباراة برشلونة وريال مدريد مساء غد السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.وقال بورجوس خلال المؤتمر الصحفي: "الحقيقة هي أنني لا أهتم بالفيديوهات التي يصنعونها، سيرون ذلك، أعرف ما أحتاج إلى تحسينه وما عليّ فعله، هذا كل شيء. وأضاف: «الأمر لا يقتصر على ما يُقال، بل يتعلق بعواقبه، نشهد على منصات التواصل الاجتماعي أشخاصًا مجهولين يُهينون ويهددون دون أي رقابة». وتابع: «عندما يذهب ابني إلى المدرسة ويُقال له إن والده لص، يكون الأمر صعبًا للغاية، كل ما أحاول فعله هو تثقيف ابني ليعرف أن والده أمين، وتعليمه معنى التحكيم، ليتمكن الجميع من التفكير في مستقبلهم، أود أن تعلموا أن الأمر صعب للغاية». وأوضح: «نشعر الآن بوحدة أكبر من أي وقت مضى، وقبل أسابيع قليلة عقدنا اجتماعًا، ونحن أكثر تماسكًا من أي وقت مضى، يجب أن نحافظ على مكانتنا، ولكن لا شك في أننا سنضطر إلى البدء في اتخاذ إجراءات، لن نستمر في السماح بما يحدث؛ فبعد أيام قليلة ستواجهون أمرًا آخر». وواصل: «لا شك في أننا سنضطر إلى البدء في اتخاذ إجراءات أكثر جدية من تلك المتخذة، لن نستمر في السماح بما يحدث، بعد فترة وجيزة، ستسمعون أخبارًا، سنصنع التاريخ، لأننا لن نستمر في تحمل ما نتحمله».وشدد: «أولاً، أنا متحمس للغاية للثقة التي منحتني إياها اللجنة لتحكيم هذه المباراة، في العام الماضي، أتيحت لي الفرصة، لكنني لم أُوفق، هذا العام، وعدت نفسي بأن أبذل قصارى جهدي لأكون من بين أفضل الحكام في القائمة، كل ما أستطيع قوله هو أنني سأبذل قصارى جهدي لأكون على قدر المسؤولية». وأشار إلى أنها مجرد مباراة عادية، لكنها أيضًا نهائي بين فريقين كبيرين، إنها أيضًا تحضيرٌ عاطفي، إنهما فريقان يتمتعان بسرعة كبيرة، كلما زادت السرعة، زادت صعوبة اتخاذ القرارات، من المهم تقييم اللاعبين، سواءً كانوا سيواجهون الخصم أو كيف سيلعبون، لأنهم سيخلقون لنا مواقف صعبة». وأتم:«نمر بسنوات، ومستوانا محلّ تساؤل، أعتقد أن مستوانا الحالي ليس سيئًا على الإطلاق، علينا مواصلة العمل، وعلى اللاعبين مواصلة العمل، فلا فرق يُذكر مقارنةً بالتحكيم في أوروبا».