أكد حارس مرمى فريق النصر البرازيلي بينتو ماثيوس أن الفريق سيقاتل من أجل تحقيق الفوز عندما يتواجه مع يوكوهاما مارينوس الياباني غداً (السبت) على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، وذلك ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.ويتأهل الفائز من هذه المقابلة ليتواجه في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء مع الفائز من مباراة كاوازاكي فرونتال الياباني والسد القطري، التي تقام يوم الأحد.وقال بينتو في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة المرتقبة: «نحن أتينا إلى هنا ولدينا طاقة كبيرة من أجل القتال للفوز بلقب البطولة، ونحن في جاهزية تامة من أجل الفوز بلقب البطولة».وأضاف: «نحن ندخل المباريات بتركيز كامل من أجل تحقيق الفوز، ويكون كل استعدادنا قبل المباراة من أجل تحقيق هذا الأمر».وكشف: «قمنا بدراسة الفريق المقابل، وهم لديهم لاعبين سريعين، وقد أعددنا أنفسنا لخوض هذه المباراة، ولاحظنا أنهم يقومون بالتسديد من خارج منطقة الجزاء».وأوضح: «بالتأكيد نحن نضع بعين الاعتبار احتمال وصول المباراة إلى ركلات الترجيح، وقد قمنا بدراسة لاعبي الفريق المقابل لمثل هذا الاحتمال، ولكننا بالتأكيد نريد أن نحسم المباراة قبل الوصول إلى ركلات الترجيح».وختم حديثه قائلاً: «الجو جيد، ولكن بغض النظر عن الطقس خلال إقامة المباراة إلا أننا سنقدم أفضل ما بوسعنا وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز».