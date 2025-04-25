توعد مدافع فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني كاتسويا ناجاتو إلحاق الهزيمة بالنصر خلال المواجهة التي ستجمعهما اليوم (السبت) على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.وقال ناجاتو لصحيفة «Yokohama Express»: «لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نستسلم أمام النصر بل سنقاتل جميعنا من جهاز فني ولاعبين لأجل تحقيق النصر».وأضاف: «نحن قادرون على الخروج من سلسلة التعثرات، التي بلغت 7 مباريات متتالية في كل البطولات دون تحقيق انتصار، من خلال وحدة الفريق وزيادة التجانس خلال المعسكر الإعدادي قبل لقاء اليوم».وتابع حديثه: «لم ننس الإحباط الذي شعرنا به الموسم الماضي، عقب خسارة اللقب أمام العين، لكن الحضور في جدة يذكرني قليلًا بهذا الشعور، لكنني آمل أن نجعل هذا الإحباط حافزًا لنا أمام النصر».وعن مباريات أبطال آسيا قال: «لا شك قوية، ونحن سنواجه فرقًا ربما تكون أقوى من الفرق التي قابلناها الموسم الماضي، وربما نواجه نجومًا عالميين مشهورين، لكننا لن نكون مذهولين بهم، سنركز فقط على نقاط قوتنا».يشار إلى أن ناجاتو لعب 7 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الحالي، بدأ فيها بـ 6 مواجهات، وساعد فريقه بالخروج بشباك نظيفة في 4 منها، في حين تبلغ قيمته السوقية 900 ألف يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.