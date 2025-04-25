يبحث فريق النصر مساء اليوم عن رد الثأر أمام فريق يوكوهاما الياباني في دوري أبطال آسيا للنخبة ضمن دور ربع النهائي، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما في جدة. ويأتي لقاء اليوم بعد 33 عامًا بين الفريقين، إذ تقابلا في 30 يناير 1992 ضمن مواجهة ذهاب نهائي كأس الكؤوس الآسيوية، وكان هذا اللقاء قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، في حين خسر النصر مباراة الإياب بنتيجة ثقيلة 5-0.وكان النصر قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تحقيقه المركز الثالث بـ 17 نقطة بعد فوزه في 5 مواجهات وتعادلين وخسارة واحدة، وفاز في دور الـ16 على فريق استقلال طهران الإيراني بعد أن تعادل 0-0 في الذهاب وفاز 3-0 في الإياب.يذكر أن فريق يوكوهاما تأهل بعد تصدره لفرق الشرق برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارة واحدة، وانتصر أمام فريق شنغهاي بورت الصيني في دور الـ 16 بهدف دون مقابل ذهابًا و4ـ1 إيابًا.