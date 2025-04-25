أعلن نادي ريال أفيلا (درجة ثانية في الدوري الإسباني) تعيين حارس مرمى برشلونة السابق فيكتور فالديز مدرباً للفريق. وسيقود فالديز الفريق حتى نهاية الموسم القادم على الأقل.وقال ريال أفيلا في بيان صحفي: "نتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة، ونحن واثقون من تحقيقه الأهداف المطلوبة، بفضل خبراته وتفانيه في العمل".وجاء هذا القرار بعد إقالة المدرب ميجيل دي لا فوينتي من منصبه أمس الأول (الأربعاء) بعد خسارة الفريق آخر 3 مباريات على التوالي.ويحتل فريق أفيلا المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى من دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم بعد خسارة 3 مباريات متتالية أمام سالامانكا (0-1) على أرضه، وريال بلد الوليد وبروميساس (2-1)، ونومانسيا (2-0) خارج أرضه.