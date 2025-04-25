اتفق مدرب فريق الأهلي ماتياس يايسله، ونظيره مدرب فريق بوريرام يونايتد التايلندي أوسمار لوس، على صعوبة مواجهتهما غداً في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إذ قال ماتياس يايسله: «مواجهة فريق بوريرام يونايتد التايلندي ستكون صعبة، فأندية جنوب شرق آسيا تتطلب استعدادًا فنيًا وبدنيًا عاليًا وسجلنا إلى الآن في البطولة ممتاز ولم نخسر حتى اللحظة ونرغب في الوصول إلى الأدوار النهائية». وعن الضغوطات التي يتعرض لها قال: «ستظل موجودة طالما فريقي في دائرة الترشحات وهذا أمر طبيعي، وأنا واللاعبون نعمل على تجاوزها»، مبينًا أن الخصم يضم أربعة لاعبين يتمتعون بقدرات فنية مميزة، مؤكدًا أن الأهلي سيدخل المباراة بطموح كبير لتحقيق اللقب الآسيوي. وأضاف ماتياس أنه خلال الفترة الماضية قام بدراسة نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس، مشيرًا إلى أن فريقه سيستغل عاملي الأرض والجمهور لصناعة الفارق، وقال:«أي فريق يصل إلى هذه المرحلة، بالتأكيد هو فريق صعب وقادر على الفوز، وهذه هي الحقيقة وعلينا تفهمها جيداً، وسجلنا إلى الآن ممتاز في البطولة ولم نخسر حتى اللحظة ونرغب في الوصول إلى الدور القادم».من جانبه، أكد لاعب الأهلي روبرتو فيرمينو جاهزية زملائه للمباراة بشكل تام، مشيرًا إلى أن اللعب على أرضهم يمنح الفريق أفضلية مهمة، وأن الوصول إلى نصف النهائي يمثل خطوة مهمة لإرضاء جماهير النادي.وأكد المدير الفني لفريق بوريرام أوسمار لوس، من جانبه، أن مواجهة الأهلي ستكون قوية ومليئة بالتحديات، مشيدًا بإمكانات الفريق المنافس، لافتًا إلى امتلاكه لاعبين أصحاب خبرة كبيرة في مثل هذه المواجهات المفصلية. وأضاف: «الأهلي السعودي فريق قوي، يملك قاعدة جماهيرية كبيرة، ولاعبين محترفين على مستوى عالٍ، ونحن فخورون بوصولنا إلى هذا الدور، ونتطلع إلى تقديم أداء يليق بجماهيرنا ويُسعدهم»، لافتاً إلى أن فريقه يعاني من عدة غيابات بسبب الإصابات وهذا يحدث عادة في نهاية الموسم، وأكد أنه يشعر بالحزن، لذلك لكن لديه لاعبون يمكنهم تعويض تلك الغيابات.