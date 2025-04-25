في مشهد يعكس التحول الكبير الذي تشهده الكرة السعودية، كشفت أرقام القيمة السوقية للأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024–2025، التي بلغت 662.8 مليون يورو كإجمالي، تتصدرها أندية غرب القارة بقيادة الرباعي السعودي.وبلغة الأرقام، بحسب منصة «ترانسفير ماركت»، فإن أندية غرب آسيا تستحوذ على النصيب الأكبر من القيمة السوقية بإجمالي يناهز 608.1 مليون يورو، بينما تكتفي أندية شرق آسيا بـ54.7 مليون يورو، في مؤشر اقتصادي رياضي يعكس واقع الفجوة الاستثمارية بين الجانبين.ترتيب الأندية حسب القيمة السوقية:في منطقة غرب آسيا:يتصدر نادي الهلال السعودي: 180 مليون يورو، ثم النصر السعودي: 175.7 مليون يورو، والأهلي السعودي: 169.9 مليون يورو، والسد القطري: 82.5 مليون يورو.منطقة شرق آسيا:يوكوهاما إف مارينوس (اليابان): 17.6 مليون يورو، كاواساكي فرونتال (اليابان): 15.3 مليون يورو، بوريرام يونايتد (تايلند): 13.4 مليون يورو، غوانغجو (الصين): 8.4 مليون يورو.المملكة تتصدر:هذا التفاوت الواضح يعكس النهضة الرياضية الاقتصادية التي تقودها المملكة ضمن رؤية 2030، حيث باتت أنديتها الثلاثة (الهلال، النصر، الأهلي) تُشكل وحدها ما نسبته 79% من إجمالي القيمة السوقية للمتأهلين لربع النهائي.وباتت القيمة السوقية مؤشراً مهماً لقياس جدوى الاستثمار في قطاع الرياضة، حيث لم تعد الأندية مجرد كيانات رياضية، بل أصولاً اقتصادية فاعلة، ومع تضاعف الصفقات، ودخول صناديق الاستثمار السيادية، يبدو أن المملكة تواصل تشكيل واقع آسيوي جديد بالأرقام.