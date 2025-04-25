النصر يتصدر رهانات آسيا قبل مواجهة يوكوهاما

في لحظة فارقة من مشواره القاري، يدخل نادي النصر السعودي إلى دائرة الضوء العالمية من جديد، ولكن هذه المرة من بوابة المراهنات الرياضية الدولية، قبل مواجهته المنتظرة أمام يوكوهاما إف. مارينوس الياباني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024–2025.منذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى صفوفه أواخر 2022، أصبح النصر أكثر الأندية الآسيوية متابعة على مستوى العالم، إذ قفز عدد متابعيه من 5.2 مليون إلى أكثر من 57 مليوناً بحلول مارس 2025، محتلاً المرتبة 17 عالمياً من حيث الجماهيرية على المنصات الرقمية. هذا الزخم العالمي ألقى بظلاله على سوق المراهنات الرياضية، حيث بات اسم النصر حاضراً في كبرى المنصات مثل Smarkets البريطانية، وBetUS الأمريكية، وOddspedia الأوروبية.ففي منصة Smarkets وضعت النصر مرشحاً أول للفوز، بأودز 1.49 مقابل 6.6 لليوكوهاما، فيما أعطت BetUS النصر ميزة -281 على سلم الأودز الأمريكية. أما موقع Oddspedia فأكد أن فرص النصر في الفوز تتجاوز 72%، وهو ما يعكس ثقة الأسواق العالمية بأداء الفريق.أما على المستوى الجغرافي، فإن سوق المراهنات يتمركز بشكل كبير في أوروبا، التي تستحوذ على نحو 37% من السوق العالمية، تليها الولايات المتحدة بإيرادات متوقعة تصل إلى 14.3 مليار دولار لعام 2024، ثم آسيا التي تشهد نمواً متسارعاً متوقعاً أن يبلغ 4.54 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بتوسع الرياضات الإلكترونية واعتماد المستخدمين على المنصات الرقمية.من حيث حجم الأموال، تشير التقديرات إلى أن قيمة سوق المراهنات الرياضية عالمياً بلغت 103 مليارات دولار في 2024، مع توقعات بنمو سنوي يصل إلى 10.8%. الرهانات على البطولات الكبرى مثل دوري الأبطال الآسيوي ومنافسات كأس العالم تستقطب مليارات الدولارات سنوياً، في مشهد اقتصادي متسارع لا يقل تأثيراً عن أسواق المال التقليدية.رغم هذا الحضور الواسع، تجدر الإشارة إلى أن المراهنات محظورة في دول مثل المملكة، ويُحظر قانوناً الترويج أو المشاركة فيها، وبالتالي فإن ظهور النصر في هذه الأسواق يعكس قوته الإعلامية، لا دعوة لأي ممارسة مخالفة.