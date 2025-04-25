ربما يكون مساء غد السبت يوماً تاريخياً وغير مسبوق في مسيرة النجم التاريخي الإنجليزي هاري كين، الذي وعلى الرغم من مسيرته الحافلة بالأرقام التاريخية على مستوى تسجيل الأهداف، إلا أن النحس ظل مطارداً لنجم بايرن ميونخ.حيث ظلت قصة هاري كين (31 عاما) مثالاً واقعياً للنحس في كرة القدم طوال السنوات الماضية، عقب أن استمر لسنوات مع فريقه السابق توتنهام الإنجليزي، كان خلالها نجماً خارقاً وحقق أرقاماً تاريخية في الدوري الإنجليزي، إلا أنه لم يتوج بأي لقب ولم يرفع أي كأس مع الفريق، وهو الأمر ذاته الذي حدث له في المنتخب الإنجليزي، إذ ظل يقترب من الألقاب ويصل إلى النهائيات ولا يلامس الكؤوس.قبل أن تتأصل فكرة نحس هاري كين لدى المشجعين عندما انتقل إلى بايرن ميونخ صيف 2023 في صفقة تجاوزت 95 مليون يورو، وكان وقتها أحد أهم أسباب بحث عن هاري كين عن نادٍ جديد هو محاولته ملامسة أي بطولة، لذا اختار بايرن ميونخ المسيطر وقتها على لقب الدوري لـ 11 موسماً متتالياً، لكن لأنه هاري كين كانت المفاجأة حاضرة، إذ واصل النجم الإنجليزي نجاحه التهديفي من ناحية بتسجيل 80 هدفاً في 88 مواجهة خاضها مع الفريق البافاري، إلا أنه في الناحية الأخرى تسبب بنحسه المستمر في خسارة بايرن ميونخ للقب الدوري للمرة الأولى منذ 11 عاماً وخسارة دوري أبطال أوروبا.لكن هذه المرة أصبح الوضع مختلفاً، لأن هاري كين على موعد تاريخي مساء السبت القادم، حيث سيكون أمامه فرصة تحقيق أول لقب دوري في مسيرته، وذلك في حال فوز بايرن ميونخ على ماينز وفشل وصيفه بايرليفركوزن في تحقيق الفوز على أوغسبورغ في الجولة ذاتها.