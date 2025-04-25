انتصر فريق التعاون على ضيفه وجاره الرائد في ديربي القصيم بأربعة أهداف لثلاثة في مباراة حضرت فيها الإثارة والندية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في ختام لقاءات الجولة 29 لدوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء بداية قوية لفريق التعاون، وكان التهديد الأول من موسى بارو بتسديدة قوية تصدى لها الدفاع، ورد الرائد بهجمة عن طريق يسري بوزوق ويتعرض للإعاقة من محمد محرزي داخل منطقة الجزاء لم يتردد الحكم في احتسابها ركلة جزاء للرائد، وتقدم لها أمير سعيود وسددها بنجاح كهدف أول للرائد (د: 22)، وكان الرد التعاوني قوياً بإحراز ثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الأول، إذ افتتح المدافع أندري جيروتو مسلسل أهداف التعاون بعد أن لعب فيصل فجر كرة عالية داخل منطقة الـ 18 وحولها جيروتو برأسه داخل شباك الرائد كهدف أول وتعادل للتعاون (د: 30)، وتحصل التعاون على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو نتيجة مداخلة مدافع الرائد عبدالله اليوسف على مهاجم التعاون سلطان مندش وسددها روجيرو مارتينيز بنجاح في المرمى كهدف ثانٍ للتعاون (د: 40)، وفي الوقت بدل الضائع لعب فيصل فجر كرة عرضية وحولها مدافع الرائد عبدالله اليوسف برأسه لداخل مرمى فريقه بالخطأ ليحرز التعاون الهدف الثالث (د: 45+6).وفي الشوط الثاني، ومن ركلة زاوية نفذها فيصل فجر حولها مارتينيز برأسه نحو المرمى وتصدى لها الحارس أندري مورييرا ليكملها وليد الأحمد في المرمى كهدف رابع للتعاون (د: 49)، وتمكن الرائد من تقليص الفارق بعد أن وصلت لمبارك الراجح ليمررها لزميله أيوب قاسمي وسددها مباشرةً في المرمى كهدف ثانٍ للرائد (د: 54)، ومن ركلة زاوية وصلت الكرة لأمير سعيود ليلعبها عكسية ويحولها عمر جونزاليس لداخل المرمى كهدف ثالث للرائد (د: 74)، لينتهي اللقاء بفوز التعاون على الرائد في ديربي القصيم بأربعة أهداف لثلاثة.وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الـ 11 ويصل للنقطة 41 ويقفز للمركز الـ 7، فيما تلقى الرائد الخسارة الـ 20 وتجمد رصيده عند 21 نقطة وفي المركز الـ 18 والأخير، وفي الجولة القادمة سيحل التعاون ضيفاً على الأهلي وذلك يوم الأربعاء 7 مايو، وفي اليوم ذاته يستضيف الرائد فريق الهلال.