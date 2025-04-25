أدرك فريق الفيحاء تعادلاً قاتلاً مع مضيفه العروبة بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الجوف ضمن لقاءات الجولة 29 لدوري روشن السعودي.بدأ اللقاء قوياً من أصحاب الأرض والجمهور فريق العروبة ونتيجة هذا الضغط تم الحصول على ركلة جزاء تقدم لها كالعادة عمر السومة وسددها قوية بقدمه اليمنى على يمين الحارس عبدالرؤوف الدقيل (د: 11)، وكاد الفيحاء أن يعود مبكراً ولكن كرة اليخاندرو بوزويلو ارتطمت في القائم، ومن هجمة مرتدة سريعة تمكن العروبة من إحراز الهدف الثاني، إذ انطلق مهند بالكرة من منتصف المرمى وواجه الحارس ليمررها لزميله فهد الزبيدي ليضعها في المرمى كهدف ثانٍ للعروبة (د: 18)، وقبل نهاية الشوط الأول أحرز الفيحاء هدفا ولكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.وفي الشوط الثاني انقلبت الأمور وسيطر الضيوف على مجريات اللقاء بعد أن قام المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل ليقلص النتيجة عن طريق البديل خالد كعبي بعد انطلاقة من فارس غابدي وتبادل الكرة مع ساكالا واليخاندرو ليلعبها عابدي عرضية عالية ويترجمها خالد كعبي برأسه لداخل شباك العروبة كهدف أول للفيحاء (د: 61)، وفي الوقت بدل الضائع لعبها غوجكو سيمروت كرة عالية ومن مسافة بعيدة ليقفز لها رينزو لوبيز ويلعبها برأسه في الزاوية البعيدة عن الحارس راف الرويلي لترتطم بالقائم وتسكن الشباك كهدف ثانٍ وتعادل للفيحاء (د: 90+6)، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة حقق الفيحاء تعادله الـ 12 ووصل للنقطة 30 وفي المركز الـ 14، فيما حقق العروبة تعادله الـ 3 ووصل للنقطة 27 وما زال في مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز الـ 16، وفي الجولة القادمة سيحل العروبة يوم الخميس الأول من مايو ضيفاً على الرياض، فيما يستضيف الفيحاء نظيره ضمك يوم الجمعة الثاني من مايو.