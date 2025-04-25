كشف مدرب فريق النصر «ستيفانو بيولي» أنه خلال الفترة الماضية درس جيداً خصمه «يوكوهاما»، وتعرف على نقاط قوته وضعفه قبل مواجهته الغد (السبت) في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة. وقال:«وصلنا إلى جدة ولدينا شغف كبير وفريقنا بأتم الجاهزية لخوض مواجهة الغد والمضي قدمًا نحو تحقيق اللقب»، مشيرًا إلى أن الخصم مُنظم ويلعب بوتيرة جيدة ومستوى عالٍ، والمباراة ستكون صعبة جدًا على الفريقين.وأضاف ستيفانو بيولي: «إنه قام بالاطلاع على خصمه الياباني وشاهد نتائجه الأخيرة بالدوري الياباني، مؤكدًا أن النتائج لن تكون دافعًا لهم، حيث إن مواجهات آسيا مختلفة وتلعب على نقاط مهمة وصغيرة».من جهته أكد مدرب فريق يوكوهاما «باتريك كيسنوربو» أن فريق النصر يمتلك نخبة من اللاعبين العالميين، ويسعون لتقديم أفضل أداء في هذه المواجهة، متطلعًا خلال هذه المشاركة إلى تقديم مستوى فني مميز يؤهّلهم للأدوار القادمة.وأضاف: «اللعب تحت الضغط يُعد جزءا من اللعبة، وسنقدم كل ما لدينا في هذه المواجهة الصعبة ونسعى للفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب».من جانبه عبر لاعب النصر بينتو عن سعادته وزملائه اللاعبين بوصولهم لهذا الدور من المسابقة، مؤكدًا استعدادهم لخوض المباراة بشكل مميز، مشيرًا إلى أن الفريق الياباني يلعب بطريقة مميزة ولديه إمكانيات عالية في التسديد من خارج المنطقة وهو مستعد لتقديم أداء مميز حتى في حال وصولهم لركلات الترجيح.