امتدح المدير الرياضي بنادي الأخدود حسن بن مرزوق فوز فريقه المستحق على نظيره الخلود بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين، ليرفع الأخدود رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ15، وقال: «استحق فريقي الفوز والنقاط الثلاث بعد المستوى المشرف الذي قدمه اللاعبون طوال المباراة». وأضاف: «في آخر 5 مباريات كسبنا 11 نقطة من أصل 15، وهذا مؤشر ممتاز في مسيرة الفريق التي يتطلع لها الجميع بأن تكون الأفضل». وعن الانتقادات التي طالت إدارة ناديه بسبب المدرب الجزائري «بن زكري»، قال: «بن زكري مدرب متواضع جدا لا يمتلك أي تكتيك فني، وأكبر دليل فوزنا عليه، ومسيرته مع نادي الخلود في آخر 5 مباريات كلها خسائر ولم يحقق أي نقطة»، لافتاً إلى أن إدارة ناديه طموحها أكبر ولديها أهداف وإستراتيجيات تتطلب مدرباً يحقق لها أهدافها.يذكر أن المدرب الجزائري نور الدين بن زكري يُعرف بخبرته في إنقاذ الفرق من الهبوط في الدوري السعودي. إذ إنه في موسم 2023-2024 تولى تدريب نادي الأخدود خلال المراحل الأخيرة من الموسم، وقاد الفريق للبقاء في دوري الدرجة الأولى، بعد أن حقق انتصارات وتعادلات مهمة في آخر 7 جولات، مما ساعد الفريق على إنهاء الموسم في المركز الـ15 برصيد 33 نقطة.