في وقت يخوض فيه النصر غمار الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة؛ إذ يلتقي يوكوهاما مارينوس الياباني، السبت القادم 26 أبريل على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، قال مدرب اللياقة البدنية وكرة القدم الكابتن محمد السليم لـ«عكاظ»: إن النصر يمر هذه الأيام بوضع مستقر إلى حد كبير رغم تراجع مستواه قليلاً، كما ظهر في اللقاء الأخير الذي جمعه بفريق ضمك وتفوّق عليه بصعوبة وبنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة 29 من منافسات دوري روشن للمحترفين، ورغم ترقب الجماهير ومخاوفهم النفسية، إلا أنه من المؤكد أن يسعى النصر لمواصلة النتائج المميزة التي حققها في الفترة الأخيرة، والعمل على الخروج بفوز مهم في اللقاء الآسيوي، ليعزز موقفه في التتويج ببطولة طال انتظار أنصاره لها.وتابع: هناك أربع وصايا مهمة للنصراويين من شأنها تفكيك الشفرة الآسيوية، وتحقيق الانتصارات، وتتمثل في الآتي:⁃ تجنُّب الثقة الزائدة، فوضع هذه البطولة يختلف عن الدوري، لكونها بطولة كبيرة، وجميع أنظار الجماهير الرياضية بصفة عامة ومشجعي النصر بصفة خاصة تتجه نحو هذه البطولة، فالثقة الزائدة والتهاون بوضع وإمكانات الفرق الأخرى قد يترتب عليه نتائج عكسية.⁃ تعزيز لغة التفاهم أكثر بين جميع اللاعبين، وتجنب الاجتهادات الفردية التي كثيراً ما تتسبب في هدر الأهداف وانتهاء الهجمات بطريقة خاطئة، وتتحول بأخطاء فردية إلى هجمات مرتدة قد تكون نتائجها قاسية.⁃ تملك الأعصاب والاستقرار النفسي، بعيداً عن التوتر الذي يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء ونيل الكروت وربما التعرض للإصابات، فالتركيز عامل مهم لتفادي السلبيات داخل المستطيل الأخضر.⁃ تكثيف دور الجهاز الفني في إعداد وتأهيل جميع اللاعبين بدنياً ونفسياً ولياقياً خصوصاً لاعبي الدكة، حتى لا تظهر فوارق المستوى بين اللاعبين الأساسيين والاحتياط، فهذه الفوارق للأسف كثيراً ما تسبب الاختلال في المواقع.وأضاف: من المتوقع أن يظهر النصر ويوكوهاما مارينوس الياباني بمستوى كبير ومختلف يليق بسمعة فريقهما، فالكرة اليابانية مشهورة ومعروفة بالسرعة الفائقة، وتعتمد كثيراً على هذا العامل في بناء الهجمات، وهذا ما يضاعف من مسؤولية النصراويين في التأهيل اللياقي الجيد، مع محاولة التهديف أكثر من خارج المرمى، فوجود كريستيانو رونالدو وزملائه اللاعبين المحترفين في النصر يزيد من مهمتهم في تحقيق الفوز ورسم الفرحة في وجوه الجماهير النصراوية.وأكد الكابتن السليم أن على النصر أن يستفيد من عاملي الأرض والجمهور في هذا اللقاء الناري والمثير، فرغم أن هذا العامل لا يؤخذ به في عالم كرة القدم ولكنه يشكل دافعاً معنوياً ونفسياً مهماً لتحقيق الفوز والشعور بالمسؤولية، وفي الاتجاه الآخر على الجماهير السعودية ومشجعي النصر دعم الفريق حضورياً ومساندته إلى آخر لحظة، فالنصر هنا يمثل الوطن والمطلوب الوقوف إلى جانبه إلى آخر دقيقة من المباراة.يشار إلى أنه في حال فوز النصر ضد يوكوهاما مارينوس الياباني السبت القادم، سيتأهل إلى نصف النهائي، ليواجه المتأهل من مواجهة السد القطري وكاواساكي فرونتالي الياباني يوم 30 أبريل.وفي حال تجاوز النصر مواجهتي ربع ونصف النهائي، فإنه سيصطدم في النهائي مع أحد الفرق الكبرى في آسيا، مثل الهلال أو الأهلي السعوديين، إلى جانب غوانغجو إف سي الكوري الجنوبي وبوريام يونايتد التايلاندي.