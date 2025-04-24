تحتضن مدينة «العروس» جدة منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري آسيا للنخبة والتي ستقام مبارياتها على ملعب الإنماء، واستاد الأمير عبدالله الفيصل، حيث ستتجه كافة أنظار الجماهير الرياضية وعشاق كرة القدم في العالم أجمع بشكل عام والآسيوية على وجه التحديد لأجل إسدال ستار بطولة آسيا بين أندية شرق القارة وغربها من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة بنسختها الجديدة. وشهدت البطولة هيمنة من أندية الشرق منذ عام 2018 تغير الحال، وبدأت أندية الغرب تشاطر أندية الشرق بتحقيق اللقب الآسيوي، وأصبح هناك تناوب بينهما على تحقيق البطولة، إذ حقق كاشيما أنتلرز الياباني اللقب في ذلك الموسم، بعدها حقق الهلال بطولة كأس آسيا عام 2019 الذي توج على حساب أوراو ريدز الياباني.بعدها عاد الكأس إلى شرق القارة وحقق البطولة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بعد الفوز على الاستقلال الإيراني عام 2020، بعدها حقق الهلال اللقب بعد الفوز على فريق بوهانغ الكوري الجنوبي عام 2021. وفي عام 2022 عاد الكأس إلى اليابان عبر فريق أوراوا ريدز بفوزه على الهلال في المباراة النهائية، ثم عاد الكأس إلى الإمارات حين حقق نادي العين اللقب، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على يوكوهاما الياباني.هذا وتتفوق أندية شرق القارة بشكل كبير في عدد تحقيق الألقاب بمختلف مسمياتها حيث حققت 26 لقبا، بينما غرب القارة حقق 13 لقبا.وتأتي أندية كوريا الجنوبية هي الأكثر تحقيقاً للألقاب الآسيوية بـ(12) لقباً وتقاسمتها ستة أندية مختلفة، وتأتي اليابان في المركز الثاني بثمانية ألقاب عن طريق 6 أندية وتحتل أندية السعودية المركز الثالث بستة ألقاب، أربعة منها للهلال، ولقبان للاتحاد، ثم أندية إيران والصين بثلاثة ألقاب لكل منهما، ثم الإمارات وقطر وتايلند بلقبين لكل منهما، وحقق فريق سدني من أستراليا لقبا واحدا.تاريخ المسابقة:- الأندية الكوريه بـ(12) لقباً .- الأندية اليابانيه بـ(8) القاب.- الأندية السعودية بـ (6)ألقاب.