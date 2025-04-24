يعتبر المهاجم الألباني «جاسر أساني» هو اللاعب الأخطر في صفوف فريق غوانغجو الكوري، ويعتبر الخطر الحقيقي على خط الدفاع الهلالي وحارسه، إذ يجب عدم إعطائه أي فرصة للتسديد على المرمى، حيث يمتاز بهذه الخاصية.ويعتبر «أساني» هداف دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، كما أنه يعتبر أول لاعب يسجل «هاتريك» في هذه النسخة بشباك فريق يوكوهاما الياباني، ما يؤكد حسه التهديفي المميز.وبلا شك فإن المهاجم الألباني سيشكل خطورة حقيقية على دفاع الهلال في لقاء الجمعة، ومن المتوقع أن يشدد جيسوس على دفاع فريقه لأخذ الحذر والرقابة اللصيقة لهذا اللاعب، الذي يجيد التسجيل من أنصاف الفرص، فهل يستطيع كولابالي ورفاقه إيقاف خطورة الألباني.خطورته:- هداف المسابقة.- سجل 9 أهداف.- يجيد التصويب.