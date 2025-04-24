قالت الحَكَمة الأمريكية توري بينسو، المرأة الوحيدة من بين الـ117 حكما الذين اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمونديال الأندية 2025، إنه فخر عظيم أن يوجد اسمها بين الأفضل في العالم، ما يعني شهادة على العمل والجودة التي تبذلها أسبوعا تلو الآخر في الملعب.وقالت توري بينسو خلال مقابلة مع «فيفا»: «بالنسبة لي، من بين هؤلاء الحكام المختارين من قبل «فيفا» لكأس العالم للأندية، هذه مجموعة من النخبة وهم الأفضل بين الأفضل في العالم. ووجود اسمي بجانب أسماء زملائي هو شرف عظيم وأمر أشعر بالفخر الشديد به».ولكونها الحكمة الوحيدة في فريق الحكام، سلّطت توري الضوء على التدريب التكميلي الذي تلقته من خلال «فيفا» عبر الحلقات الدراسية التي عُقدت في زيورخ وبوينوس آيرس والدوحة لضمان تحقيق الانسجام في البطولة.وأضافت الحكمة الأمريكية: «نعمل معا في جانب السرعة وخفة الحركة على يد مدرب متخصص. نعمل مع أخصائيي التغذية الرياضية الخاصين بنا ومع أخصائي علم نفس رياضي ومع عالم رياضي في إعدادنا البدني لضمان أن نكون جاهزات وقادرات على رفع مستوى لعبنا».يذكر أن البطولة تضم 117 حكما، من بينهم 35 حكما للساحة و58 حكما مساعدا و24 حكما للفيديو (VAR)، مختارين من 41 اتحادا سيتولون مسؤولية إدارة المباريات.وتعتبر الحكمة الأمريكية توري بينسو، أول حكمة تدير مباراة في بطولة دولية على الملاعب السعودية، وذلك خلال مواجهة فريق الاتحاد أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح كأس العالم للأندية.