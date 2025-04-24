يعد غوانغجو إف إس من الأندية حديثة العهد في الكرة الآسيوية، إذ إنه تأسس عام 2010 ليشارك في الموسم الحالي لأول مرة في تاريخ دوري أبطال آسيا. وأنهى غوانغجو إف سي مهمته في مرحلة مجموعة الشرق بالمركز الرابع بعدما جمع 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة كانت أمام فيسيل كوبي الياباني.واللافت أن غوانغجو ضرب موعدًا في ثمن النهائي أمام فيسيل كوبي الذي كان قد ألحق به الهزيمة الوحيدة في مرحلة المجموعات، إذ فاز الفريق الياباني ذهابًا بنتيجة 2-0 قبل أن يعود غوانغجو بريمونتادا لقاء في الإياب الذي حسم وقته الأصلي بالفوز 2-0 أيضًا ليحتكم الفريقان لوقت إضافي شهد هدفًا قاتلًا للكوريين.ويحل غوانغجو في المركز الثاني «وصيف الدوري» بين أندية الدوري الكوري بعد 10 جولات برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي دايجيون ستزن الذي يملك 20 نقطة، وتبلغ القيمة السوقية لفريق غوانغجو الكوري الجنوبي 8 ملايين يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.