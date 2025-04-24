يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى تحقيق الفوز الخامس خلال مواجهاته أمام الأندية الكورية الجنوبية، حيث يخوض «الزعيم» دور الربع نهائي أمام نادي غوانغجو إف سي الكوري الجنوبي على ملعب الإنماء بمدينة جدة اليوم (الجمعة) عند الساعة 7.30 مساءً بالتوقيت المحلي للمملكة وسط حضور جماهيري غفير متوقع وجوده بالمدرجات، حيث طالبت الجماهير من اللاعبين بتحقيق الفوز والصعود لدور النصف نهائي من البطولة ذاتها.وتعد هذه المواجهة رقم 11 التي يخوضها الهلال مع الأندية الكورية الجنوبية، حيث تقابلا في 10 مباريات سابقة، خسر الزعيم 5 وفاز في 4 مباريات وحصل التعادل في لقاء وحيد، ويعتبر فريق جوانغجو إف سي الكوري هو خامس فريق كوري يواجه الزعيم.وكان أول لقاء للهلال أمام الأندية الكورية في يونيو عام 1997 خلال مباراتي كأس السوبر الآسيوي ضد بوهانغ ستيلرز، وحينها حقق الأزرق اللقب بعدما فاز في الذهاب بهدف وتعادل إيابا 1-1.يذكر أن الهلال غاب عن مواجهة أندية كوريا الجنوبية منذ عام 2012 بعد خسارته من فريق أولسان هيونداي، الذي فاز على أرضه بهدف وفاز في الرياض برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ثم عاد عام 2021 وفاز على فريق بوهانغ ستيلرز الكوري بهدفين مقابل لاشيء في المبارة النهائية التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالرياض.