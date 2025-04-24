لا صوت يعلو في آسيا فوق صوت دوري أبطال آسيا للنخبة الذي وصل لأمتاره الأخيرة، إذ تنطلق اليوم الجمعة لقاءات دور ربع نهائي المسابقة بمواجهة ممثل الوطن الهلال غريمه غوانغجو الكوري الجنوبي عند تمام الساعة 7:30م على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.يدخل الهلال هذا اللقاء بعد أن تصدر مرحلة الدوري (منطقة الغرب)، ويتطلع إلى لقبه القاري الثالث في العصر الحديث، بعد انتصاراته في عامي 2019 و2021، إذ بلغ هذه المرحلة في دوري أبطال آسيا للمرة الـ11، وهو رقم قياسي مشترك مع نادي جيونبوك هيونداي موتورز من جمهورية كوريا، خلال مشاركته الـ19 في المجموع، وهو أيضاً رقم قياسي مشترك مع باختاكور الأوزبكي. ويواجه بطل الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024، الذي فشل في تجاوز ربع النهائي مرتين فقط سابقاً، نادياً كورياً للمرة الثالثة في دوري أبطال آسيا، بعد أن واجه نادي أولسان في 2012 وبوهانغ ستيلرز في 2021.على الجانب الآخر، يخوض غوانغجو مغامرته الأولى في دوري أبطال آسيا، بعدما أنهى موسم 2023 في المركز الثالث في الدوري الكوري ليضمن له المشاركة القارية لأول مرة، وجعله الوافد الجديد الوحيد في البطولة هذا العام، وقد أنهى الفريق الكوري أيضاً مرحلة الدوري (منطقة الشرق) في المركز الرابع، وعزّز مسيرته المميزة بفوزه المثير 3-0 في الوقت الإضافي من مباراة الإياب ضمن دور الـ16 على فيسيل كوبي، بعد خسارته 0-2 في مباراة الذهاب، ويُعدّ غوانغجو أول فريق يصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا خلال مشاركته الأولى في البطولة منذ فيسيل كوبي في 2020، ويتألق النجم الألباني جاسير أساني في صفوف الفريق الكوري، إذ سجّل تسعة أهداف حتى الآن في مشواره القاري، وسيعوّل عليه غوانغجو كثيراً في هذه المواجهة والعبور للدور نصف النهائي.