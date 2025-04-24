ربطت تقارير إعلامية النجم التاريخي في الدوري الإنجليزي وهداف فريق ليستر سيتي جيمي فاردي بالانتقال إلى أحد أندية دوري روشن للمحترفين، وذلك عقب أن سيطرت أخبار نجم ليستر سيتي على الأجواء خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن جيمي فاردي رحيله عن ناديه ليستر سيتي بنهاية الموسم الحالي عقب استمراره في النادي لمدة 13 سنة لعب خلالها 338 مباراة في الدوري الممتاز وسجل 143 هدفا، وكان إنجازه الأبرز هو المساهمة بشكل واضح في تحقيق ليستر سيتي للمعجزة الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما حقق ليستر لقب الدوري في موسم 2016 كاسراً هيمنة الفرق الكبرى في الدوري.كما حقق مع ليستر لقبي كأس الاتحاد والدرع الخيرية، وبطولة دوري الدرجة الأولى مرتين.وأعلن ليستر سيتي أن الظهور الأخير لفاردي بقميص الفريق على ملعبه كينج باور ستاديوم سيكون في مواجهة إبسويتش تاون في الـ 18 من شهر مايو القادم، حيث سيتم تكريمه تقديرا لإنجازاته ومسيرته الرائعة مع النادي.يذكر أن ليستر سيتي تأكد هبوطه رسميا برفقة ساوثهامبتون من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وذلك بعد عام واحد فقط من صعودهما سويا في صيف 2024.